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Экономика

Аксаков заявил, что Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию

Платёжные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию в ближайшее время и будут предлагать свои услуги. Об этом сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги», – отметил он.

По его словам, компании потеряли большой рынок и будут стремиться в него войти вновь. Однако, как подчеркнул Анатолий Аксаков, теперь это будет сделать сложнее, потому что россияне уже привыкли к новым системам. Национальная система показала эффективность и технологичность, добавил он.

При этом Mastercard и Visa можно будет использовать в тех случаях, когда будут осуществляться платежи в Америку и Европу.

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