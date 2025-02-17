Аксаков заявил, что Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию
Платёжные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию в ближайшее время и будут предлагать свои услуги. Об этом сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги», – отметил он.
По его словам, компании потеряли большой рынок и будут стремиться в него войти вновь. Однако, как подчеркнул Анатолий Аксаков, теперь это будет сделать сложнее, потому что россияне уже привыкли к новым системам. Национальная система показала эффективность и технологичность, добавил он.
При этом Mastercard и Visa можно будет использовать в тех случаях, когда будут осуществляться платежи в Америку и Европу.
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