Студенты ВЛГАФК стали призёрами международного турнира по греко-римской борьбе

14:30, 17 февраля 2025, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Анвар и Январ Аллахьяровы стали призёрами международного турнира по греко-римской борьбе, который прошёл в Суздале. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

В весовой категории до 60 килограммов Анвар Аллахьяров уступил иранцу Омиду Арами и остался с бронзой турнира, а в финале у зарубежного спортсмена в борьбе за золото выиграл брат-близнец Анвара – Январ Аллахьяров.

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