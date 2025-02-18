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Экономика

В России собираются ввести лицензию на продажу сигарет

В России собираются ввести лицензию на продажу сигарет, пишет «Коммерсантъ». Есть два варианта регулирования рынка: лицензирование продавцов, как в ситуации с алкоголем, или создание реестра разрешений.

Инициатива возникла в целях сокращения нелегального оборота табака, из-за которого российский бюджет каждый год теряет больше 100 млрд рублей.

Вместо штрафов предлагаются экономические меры. За нарушения торговые точки могут потерять лицензию или их исключат из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Госпошлина за лицензию может составить от 10 тысяч рублей для розницы до 500 тысяч рублей для опта.

Существующая система маркировки (ГИС МТ) охватила 300 тысяч компаний, но не остановила контрафакт. Штрафы не перекрывают прибыль нелегальных продавцов. Добавим, что в 2024 году лицензирование уже введено для производителей и импортёров табака.

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