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Экономика

129,2 млрд рублей держат на банковских счетах жители Псковской области

На начало января 2025 года жители Псковской области разместили на вкладах и банковских счетах 129,2 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью). Это на 23,5% больше, чем годом ранее, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Фото: ПАИ

Более 97% от общего объема накоплений жителей – средства в рублях. За год их сумма выросла на 24,6 млрд рублей. Объем сбережений в иностранной валюте и драгоценных металлах по сравнению с началом 2024 года практически не изменился и составил в рублевом эквиваленте 3,3 млрд рублей.

«Вклады остаются привлекательными из-за высоких процентных ставок. Так, максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших банков страны в начале января 2025 года составляла 21,7% годовых, а годом ранее – 14,8% годовых. Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты», – пояснил главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

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