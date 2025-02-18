Девушку госпитализировали после столкновения автомобилей в Великих Луках
Автомобили Audi и Citroën столкнулись на повороте с улицы Фурманова на зелёную зону в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала девушка из Audi. Её госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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