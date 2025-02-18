Девушку госпитализировали после столкновения автомобилей в Великих Луках

13:14, 18 февраля 2025, ПАИ

Автомобили Audi и Citroën столкнулись на повороте с улицы Фурманова на зелёную зону в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП пострадала девушка из Audi. Её госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.