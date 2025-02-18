Михаил Ведерников возглавит жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024»

20:12, 18 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников возглавит жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

Премия «Народное признание» является уникальной: номинантов в ней выдвигают сами жители Псковской области, они же и определяют победителей с помощью двухэтапного голосования. В этом году премия будет вручаться уже в пятнадцатый раз. Традиция вручения наград получившим народное признание жителям региона, общественным организациям, проектам за эти годы не прерывалась ни разу.

На «Народное признание – 2024» номинированы представители практически всех муниципалитетов Псковской области.

Сейчас продолжается второй этап голосования за номинантов «Народного признания», в нём уже приняло участие более 13,5 тысячи человек. Голосование завершится 21 февраля. После этого к работе приступит жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.