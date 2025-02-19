Владелец цветочного киоска в Великих Луках отправится под суд за взятку

16:45, 19 февраля 2025, ПАИ

Владелец цветочного киоска в Великих Луках отправится под суд за взятку, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, предоставленным ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Великие Луки.

27 марта 2024 года хозяин цветочного павильона, желая избежать штрафа за несанкционированное подключение электроприборов до прибора учета потребляемой электроэнергии, дал взятку в размере 200 тысяч рублей главному специалисту сетевой организации, который действовал в рамках оперативного мероприятия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.