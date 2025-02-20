Полпред президента РФ в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан находится с рабочим визитом в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Сегодня в Пскове работаем вместе с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Уже провели с Александром Владимировичем рабочую встречу. В планах – посещение социальных объектов, промышленной площадки, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками СВО и молодёжью. День будет насыщенный. Подробности расскажу чуть позже», – отметил Михаил Ведерников.
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