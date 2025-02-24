6,5 года колонии получил житель Себежского района за выстрел в голову и хранение пороха

11:28, 24 февраля 2025, ПАИ

6,5 года колонии получил 63-летний житель Себежского района за выстрел в голову и хранение пороха, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина, вооружившись охотничьим ружьём, произвёл прицельный выстрел в голову потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Он же, не имея права на хранение взрывчатых веществ, обнаружил в сарае своего дома 503 грамма дымного пороха, запрещённого к свободному обороту. Позже подсудимый купил у знакомого 276 граммов бездымного пороха. Взрывчатые вещества мужчина хранил на территории своего домовладения.

Порох обнаружен и изъят сотрудниками полиции.

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 000 рублей.