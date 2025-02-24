Доходы в бюджете Пскова увеличились на сумму расходов

11:50, 25 февраля 2025, ПАИ

Вопрос об изменениях в бюджет города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло во вторник, 25 февраля. Заседание провела председатель комитета Юлия Пожидаева, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Как сообщили представители администрации города, доходы бюджета Пскова увеличиваются на 3,8 млн рублей, на такую же сумму увеличиваются расходы бюджета города.

Также участники заседания ознакомились с информацией по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.