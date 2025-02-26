Преобразование районов в округа и новые зоны охраны согласовал законодательный комитет Псковского областного Собрания

17:53, 26 февраля 2025, ПАИ

Повестку из 23 вопросов рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Заседание под председательством Алексея Севастьянова состоялось накануне февральской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Сразу десять рассмотренных законопроектов закрепляют решения, принятые на местном уровне, о преобразовании районов в муниципальные округа. Речь идёт о Великолукском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Псковском и Себежском районах. Главы этих районов обратились к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой внести в региональный парламент проекты законов о создании муниципальных округов.

Алексей Севастьянов напомнил, что переход на одноуровневую систему местного самоуправления начался в регионе в 2023 году и на сегодняшний день уже создано 14 муниципальных округов и два городских округа.

«Депутатам предстоит рассмотреть ещё десять инициатив. Предварительно в Собрании была проведена очень большая и кропотливая работа: мы изучили весь пакет документов, результаты всех сходов граждан, сверили границы образуемых округов, включая все сельские поселения», – рассказал Алексей Севастьянов о процессе, предшествовавшем рассмотрению документов на сессии.

Представляя каждый из законопроектов отдельно, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова подчеркнула, что согласия поселений и районных собраний депутатов получены, и отметила, что для формирования органов местного самоуправления в округах предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года.

Члены комитета поддержали каждый законопроект голосованием.

«Исходя из уже имеющегося опыта, считаю, что мы движемся правильным путём и переход на одноуровневую систему управления положительно скажется на жизни наших граждан и всего региона», – заключил Алексей Севастьянов, завершив обсуждение блока из десяти вопросов.

С докладом о трёх объединённых зонах охраны объектов культурного наследия выступил председатель правительственного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Отмечая создание объединённой охранной зоны в Опочке, специалист указал, что новый документ позволит снять ограничения на реализацию давно ожидаемого в муниципалитете проекта благоустройства территории вокруг автовокзала, расположенного в здании исторической почтовой станции со статусом памятника федерального значения.

Объединённая зона охраны в Острове включает 33 объекта, среди которых, как сообщил Вадим Нэдик, «наши замечательные цепные мосты».

Проект зон охраны, регулирующих градостроительные регламенты в центральной части Пскова, охватывает в общей сложности 88 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. «Это завершение очень масштабного проекта, включающего разработку 14 зон охраны на территории Пскова. Двенадцать проектов были разработаны совместно с Министерством культуры, чтобы обеспечить охраной объекты ЮНЕСКО», – пояснил Вадим Нэдик.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов подчеркнул, что разработанные зоны охраны обеспечат сохранение культурного наследия, не усиливая требований к градостроительной деятельности.

«Очень важное дело выполнено. Надеюсь, что результаты этой работы помогут нам гармонично сосуществовать с нашей историей и продолжать развитие», – заключил Алексей Севастьянов.

Комитет рекомендовал принять документы с учётом технических правок, предложенных аппаратом Собрания.