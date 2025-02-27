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Происшествия

Более девяти тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2024 году

9 208 преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2024 году, что на 3,3 % больше, чем в 2023 году. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

От преступных посягательств в регионе погибло 93 человека, получили тяжкий вред здоровью – 153. Количество погибших на 100 тысяч населения составило 16, получивших тяжкий вред здоровью – 26,3.

Показатель общей раскрываемости преступлений ниже уровня 2023 года на 12,5 %, (58 % и 45,5 % соответственно), в целом он выше среднеокружного (45 %), но ниже среднероссийского (49,2 %). Псковская область занимает по этому показателю 61-е место по России и седьмое место по СЗФО.

Раскрываемость преступлений по тяжким и особо тяжким составам преступлений снизилась на 4,1 % (с 52,5 % до 48,4 %), она выше показателей по России (45,9 %) и по СЗФО (40,9 %), Псковская область занимает 32-е место по России и второе место среди регионов СЗФО.

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