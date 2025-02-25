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Экономика

Популярные иностранные бренды сладостей заявили о повышении цен

Американские бренды кондитерской продукции «Марс» и Mondelēz повысят цены уже в самое ближайшее время, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Рост цен связан с рекордно высокими биржевыми ценами на какао-продукты и какао-бобы, растущими логистическими затратами, ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов, объяснили в компании Mars. Так, шоколадки Milky Way, Mars, Bounty и Snickers вырастут в цене на 16–19 %, а драже Skittels и M&M`s – на 12 % и 16 % соответственно. Также с 24 марта Mars планирует отгружать конфеты «Коркунов» с ценником на 14–19 % больше нынешнего.

Компания Mondelēz с 1 апреля 2025 года повысит цены на Milka, Alpen Gold и «Воздушный» на 14,9 %, а на TUC, Oreo, BelVita, «Барни», 7 Days и «Юбилейное» – на 5–9 %. Основной причиной роста цен является подорожание сырья, заявили в Mondelēz. Согласно их данным, с апреля прошлого года сливочное масло подорожало на 26–40 %, а какао – на 39 %.

Напомним, что по итогам 2024 года объём производства российских кондитерских изделий вырос на 4,2 %.

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