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Экономика

Площадку для запуска производства в Любятово предлагают инвесторам

Площадку в районе Любятово в Пскове предлагают инвесторам для запуска или развития производства, сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Иллюстрация из Telegram-канала Фонда инвестиционного развития Псковской области

Участок площадью 14,1 гектара находится на улице Экипажа Гудина в Пскове. Объект является государственной собственностью. На месте есть возможность подключиться к имеющимся мощностям – электроэнергии и газу.

Инвестиционная площадка подойдёт для запуска промышленных предприятий. Например, для производства строительных материалов, машиностроения или перерабатывающей промышленности, уточнили в региональном фонде инвестиционного развития.

Подробности можно уточнить здесь.

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