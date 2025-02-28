Площадку для запуска производства в Любятово предлагают инвесторам

12:40, 28 февраля 2025, ПАИ

Площадку в районе Любятово в Пскове предлагают инвесторам для запуска или развития производства, сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Участок площадью 14,1 гектара находится на улице Экипажа Гудина в Пскове. Объект является государственной собственностью. На месте есть возможность подключиться к имеющимся мощностям – электроэнергии и газу.

Инвестиционная площадка подойдёт для запуска промышленных предприятий. Например, для производства строительных материалов, машиностроения или перерабатывающей промышленности, уточнили в региональном фонде инвестиционного развития.

Подробности можно уточнить здесь.