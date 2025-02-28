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Как укрепить иммунитет, обсудили в программе ​«Анамнез». Главное

Гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала врач – аллерголог-иммунолог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик.

Главное:

- Иммунитетом можно считать весь внешний вид человека: состояние кожи, волос, тела. «В организме всё – иммунитет, даже аппендикс выполняет защитную функцию, это не «лишний орган».

- Иммунитет не бывает «сильным» или «слабым». Он или есть, или его нет.

- У иммунной системы нет врагов – все внешние воздействия ведут к укреплению иммунитета. «Всё – от бактерий до прививок – благо для нашей иммунной системы.

- Принимать иммуномодуляторы имеет смысл только в первые два-три дня болезни. Начинать приём в середине процесса бесполезно.

- Если ребёнок до 5 лет болеет 10–12 раз в год – это нормально. Самые частые пациенты иммунолога – мамы детсадовских детей, а после пандемии коронавируса – ещё и взрослые, переболевшие COVID-19.

- Неправильно есть только правильную еду.

- Всем и всегда надо пить воду в больших количествах. У воды уникальная способность – она хорошо помогает усваивать организму питательные вещества.

- В идеале вода, которую мы пьём, должна быть живая: из колодцев, родников и из артезианских скважин, а не после искусственных фильтров.

- Укрепить иммунитет помогут прогулки, сон, разнообразная еда и много воды.

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