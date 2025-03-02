Псковичи рассказали, какими видами спорта предпочитают заниматься

17:09, 02 марта 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, какими видами спорта предпочитают заниматься. Своими ответами горожане поделились в опросе сервиса SuperJob.

33% псковичей сообщили, что регулярно делают зарядку по утрам. 15% ходят в фитнес-клубы, 13% посещают бассейны ,бегом, растяжкой и велосипедным спортом занимаются по 11%. 9% увлечены йогой, ещё 9% предпочитают тяжелую атлетику. 6% псковичей выбирают лыжный спорт, по 5% — волейбол и боевые искусства.

4% предпочитают футбол, по 3% — скандинавскую ходьбу и баскетбол. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% горожан.

25% заявили, что не занимаются спортом.