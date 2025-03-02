Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Выгодно ли уходить в отпуск в марте, рассказала эксперт

Выгодно ли уходить в отпуск в марте, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Об этом пишут РИА Новости.

По её словам, март не самый выгодный для отпуска месяц, однако и не самый плохой для этого вариант.

Эксперт отметила, что, хотя праздничный день с 8 марта перенесли на 13 июня, количество выходных в марте осталось на уровне других лет. В этом месяце ожидается 21 рабочий день и 10 выходных, что, по её словам, делает март достаточно сбалансированным, хотя не самым выгодным для планирования отпуска.

Отпускные выплаты рассчитываются на основе среднего дневного заработка, который умножается на количество дней отдыха, напомнила Ольга Владимирова. Если в месяце больше выходных и праздничных дней, то отпускные будут ниже. Это происходит из-за того, что в такие месяцы количество рабочих дней уменьшается, что снижает средний дневной заработок, пояснила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 марта 2025

Причину высоких цен на кофе обозначил эксперт
28 февраля 2025

Анастасия Иванова: Полностью исключить возможность возвращения иностранных брендов нецелесообразно
28 февраля 2025

Все долги по зарплате ликвидировали в Псковской области – Псковстат
28 февраля 2025

«Мы просто делаем работу, которая нам нравится» – победитель в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание»
28 февраля 2025

Средняя зарплата выросла во всех регионах России
28 февраля 2025

Псковичей учат зарабатывать на интеллектуальной собственности
28 февраля 2025

Импортные макаронные изделия подорожают в марте
27 февраля 2025

Самые подорожавшие и подешевевшие лекарства назвали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...