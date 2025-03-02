Выгодно ли уходить в отпуск в марте, рассказала эксперт

08:34, 03 марта 2025, ПАИ

Выгодно ли уходить в отпуск в марте, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Об этом пишут РИА Новости.

По её словам, март не самый выгодный для отпуска месяц, однако и не самый плохой для этого вариант.

Эксперт отметила, что, хотя праздничный день с 8 марта перенесли на 13 июня, количество выходных в марте осталось на уровне других лет. В этом месяце ожидается 21 рабочий день и 10 выходных, что, по её словам, делает март достаточно сбалансированным, хотя не самым выгодным для планирования отпуска.

Отпускные выплаты рассчитываются на основе среднего дневного заработка, который умножается на количество дней отдыха, напомнила Ольга Владимирова. Если в месяце больше выходных и праздничных дней, то отпускные будут ниже. Это происходит из-за того, что в такие месяцы количество рабочих дней уменьшается, что снижает средний дневной заработок, пояснила она.