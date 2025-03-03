Как будет работать период охлаждения при выдаче кредитов, расскажут эксперты Банка России

11:47, 03 марта 2025, ПАИ

Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 3 марта, в 12:30.

Эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов расскажет о механизме работы периода охлаждения при взятии кредитов, а также о старте Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству, в которой могут принять и школьники Псковской области.

Подкасты программы «Копилка» слушайте в группе Псковского агентства информации в ВКонтакте.