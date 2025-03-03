Как будет работать период охлаждения при выдаче кредитов, расскажут эксперты Банка России
Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 3 марта, в 12:30.
Эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов расскажет о механизме работы периода охлаждения при взятии кредитов, а также о старте Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству, в которой могут принять и школьники Псковской области.
Подкасты программы «Копилка» слушайте в группе Псковского агентства информации в ВКонтакте.
Как будет работать период охлаждения при выдаче кредитов, расскажут эксперты Банка России
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