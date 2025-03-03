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Происшествия

4,5 года колонии получил житель Псковской области за помощь украинской армии

Житель Порховского района признан виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В 2023 году в мессенджере Telegram фигурант инициативно связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера.

Действуя умышленно, испытывая негативное отношение к РФи и желая помочь Украине в ходе СВО, осужденный передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории Пскова.

Установлено, что информация содержала актуальные сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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