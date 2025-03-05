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Общество

В Псковской области пройдет первый региональный фестиваль «Семья в деле»

В Псковской области пройдет первый региональный фестиваль «Семья в деле», сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. К участию приглашаются семьи из ЛНР и ДНР с детьми не старше 18 лет; молодые семьи; семьи участников СВО; многодетные семьи.

Фестиваль будет проходить 16 по 18 мая на базе отдыха «Лукоморье».

Для участников будут организованы различные конкурсы и интерактивные площадки, развлекательные площадки, работа и встреча с психологами, игры на сплочение.

Чтобы стать участниками, необходимо выложить эссе на тему «Традиции и ценности моей семьи» и видеовизитку в социальной сети «Вконтакте» с хештегами #фестивальсемьявделе #РМ #Росмолодежь.

17 мая на фестиваль могут прийти все желающие, чтобы провести время с семьёй.

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