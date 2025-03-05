Алексей Форш стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.
Главное:
– идей у жителей округа № 3 много, но не все можно воплотить в ближайшей перспективе. «Ставим на карандаш, будем прорабатывать»;
– в целом проблемы во всех округах одинаковые: ремонт межквартальных, дворовых проездов, дворовых территорий, создание инфраструктуры во дворах. В третьем округе в частном секторе есть вопрос по уличному освещению;
– для жителей округа № 3 в социальной сети «ВКонтакте» создали одноимённую группу, где они могут задать вопросы своему депутату, сообщить о проблеме и оперативно получить ответ. Также обратиться к Алексею Форшу жители могут через библиотеку «Библиолюб» – там есть стенд с контактами депутата. Там же и идёт запись на приём;
– недобросовестные управляющие компании в основном ушли с рынка в Пскове. «Остались люди, которые понимают, которые работают, стараются и делают»;
– проблема с вывозом мусора в Пскове больше не стоит;
– Центр председателей многоквартирных домов и ТОС Пскова, который курирует Алексей Форш, пока работает в онлайн-формате, но в ближайшее время планируется решить вопрос с выделением помещения для проведения очных встреч. Центр создан как дискуссионная и информационная площадка;
– в Пскове работает порядка 80 ТОС. На муниципальном конкурсе проектов ТОС конкуренция высокая. Пока чаще всего в заявках фигурирует установка детских или спортивных площадок, появляются проекты по оборудованию видеонаблюдения.
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