Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области

15:14, 06 марта 2025, ПАИ

Партия сливочного сыра не попала на таможенную территорию ЕАЭС при досмотре на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы провели контроль 18,1 тонны сливочного сыра. При проверке документов они установили, что у молдавского предприятия отсутствует разрешение комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз подконтрольной продукции.

Ввоз свыше 18 тонн сливочного сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Таможенники оформили акт о возврате груза и отправили продукцию на сопредельную территорию.