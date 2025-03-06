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Происшествия

Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области

Партия сливочного сыра не попала на таможенную территорию ЕАЭС при досмотре на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области. Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы провели контроль 18,1 тонны сливочного сыра. При проверке документов они установили, что у молдавского предприятия отсутствует разрешение комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз подконтрольной продукции.

Ввоз свыше 18 тонн сливочного сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Таможенники оформили акт о возврате груза и отправили продукцию на сопредельную территорию.

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