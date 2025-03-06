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Экономика

В России впервые за год зафиксирован рост безработицы

Уровень безработицы в России вырос до 2,4 % в январе 2025 года, что стало первым увеличением показателя с декабря 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в докладе «Социально-экономическое положение России».

Минэкономразвития оценивает ситуацию на рынке труда как стабильную, отмечая, что безработица с поправкой на сезонность осталась на уровне декабря.

Несмотря на сокращение безработицы в 2024 году, дефицит кадров по-прежнему ощущается как высокий, хотя и не ухудшается, отмечают эксперты. Компании, по-видимому, сокращают планы найма на 2025 год в связи с сужением инвестиционной активности.

Аналитики ЦБ также отмечают, что напряжённость на рынке труда перестала нарастать, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, снижается, а количество вакансий уменьшается.

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