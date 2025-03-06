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Происшествия

Псковичка украла вейп сыну в подарок

Жительница Пскова украла вейп сыну в подарок, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Накануне 23 февраля псковичка украла с прилавка оставленную электронную сигарету, которой пользовался продавец магазина. Как пояснила женщина, она хотела подарить ее сыну в подарок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

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