Псковичка украла вейп сыну в подарок
Жительница Пскова украла вейп сыну в подарок, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Накануне 23 февраля псковичка украла с прилавка оставленную электронную сигарету, которой пользовался продавец магазина. Как пояснила женщина, она хотела подарить ее сыну в подарок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.
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