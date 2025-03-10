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Экономика

Новые правила кредитования: на какие кредиты самозапрет не действует

У россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Однако этот запрет распростятся не на все виды кредитов, рассказал эксперт Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Запрет нельзя установить на ряд кредитов, по которым риск мошеннических действий минимальный. К таким кредитам относятся ипотека (деньги переводятся напрямую продавцу недвижимости), автокредиты (деньги перечисляются сразу автодилеру), образовательные кредиты с государственной поддержкой (средства переводятся в образовательную организацию).

Самозапрет распространяется только на новые потребительские кредиты и займы, не влияя на уже существующие кредитные договоры, напомнил эксперт. Однако для получения нового кредита необходимо будет снять самозапрет.

Подкаст программы «Копилка» слушайте здесь.

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