Более 20 палов травы зафиксировали в Псковской области за двое суток

12:07, 11 марта 2025, ПАИ

24 случая возгорания растительности на землях иных категорий зафиксировали в Псковской области за двое суток, с 8 по 9 марта, следует из данных региональной диспетчерской службы охраны леса.

В частности, через систему «Лесохранитель» наибольшее количество палов было зафиксировано в Великолукском районе (восемь случаев) и в Бежаницком районе (шесть случаев). В основном палы растительности фиксируются на востоке и юге Псковской области.

Как напомнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В ведомстве подчеркивают, что нельзя поджигать сухую траву, сжигать мусор и отходы следует только на специально оборудованных площадках.

Кроме того, не следует разводить костры в сухую и ветреную погоду, а также оставлять костер непотушенным, разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений, разбрасывать стеклотару, которая может стать причиной возгорания при воздействии солнечных лучей. Также нельзя позволять детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

В случае возникновения пожара незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.