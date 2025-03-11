Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 20 палов травы зафиксировали в Псковской области за двое суток

24 случая возгорания растительности на землях иных категорий зафиксировали в Псковской области за двое суток, с 8 по 9 марта, следует из данных региональной диспетчерской службы охраны леса.

Более 20 палов травы зафиксировали в Псковской области за двое суток. Фото: ПАИ

В частности, через систему «Лесохранитель» наибольшее количество палов было зафиксировано в Великолукском районе (восемь случаев) и в Бежаницком районе (шесть случаев). В основном палы растительности фиксируются на востоке и юге Псковской области.

Как напомнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В ведомстве подчеркивают, что нельзя поджигать сухую траву, сжигать мусор и отходы следует только на специально оборудованных площадках.

Кроме того, не следует разводить костры в сухую и ветреную погоду, а также оставлять костер непотушенным, разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений, разбрасывать стеклотару, которая может стать причиной возгорания при воздействии солнечных лучей. Также нельзя позволять детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

В случае возникновения пожара незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Мёртвый младенец найден в женской сумке в Себежском районе
11 марта 2025

Более 20 палов травы зафиксировали в Псковской области за двое суток
11 марта 2025

Автомобиль загорелся в Опочецком районе из-за нарушений при сварочных работах
11 марта 2025

В Псковской области задержан подозреваемый в совершённом 23 года назад покушении на убийство трёх человек
11 марта 2025

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из гипермаркета
10 марта 2025

Более 60 раз с начала года выезжали псковские спасатели по сообщениям о происшествиях на воде
10 марта 2025

Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
10 марта 2025

В районах Псковской области проводятся проверки по факту гибели четырёх рыбаков за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...