В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы»

21:19, 11 марта 2025, ПАИ

В правительстве Псковской области состоялось первое в этом году заседание редакционной коллегии, посвящённое подготовке и изданию многотомной книги «Солдаты Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседание прошло под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Секретарь редакционной коллегии Николай Никитенко сообщил, что для десятого тома, посвящённого ветеранам Опочецкого района, уже свёрстана вступительная статья и раздел «На той войне». Дизайнер завершил обработку фотографий для статей. В настоящее время совместно с редакционной коллегией Опочецкого муниципального округа ведётся работа по устранению ошибок.

Представители редакционной коллегии Пустошкинского округа рассказали о подготовке к созданию муниципального тома. В данный момент вступительная статья книги проходит рецензирование. В сборе информации и подготовке материалов активно участвовали волонтёры старшего возраста. Работа по сбору первичной информации об участниках войны в Афганистане из Пустошкинского округа практически завершена.

В прошлом году более десяти муниципальных образований завершили работу по сбору и обработке первичных документов для тома в рамках проекта «Солдаты Победы», посвящённого участникам боевых действий в Афганистане. Также участники редакционной коллегии ознакомились с планом работы на 2025 год. В течение года планируется провести семинар для руководителей рабочих групп муниципалитетов, завершить работу над десятым томом и определить муниципалитет, которому будет посвящён одиннадцатый том.

В завершение заседания, посвящённого 80-летию Великой Победы, Вера Емельянова призвала уделить особое внимание подготовке изданий к публикации, сбору информации и взаимодействию с родственниками, редактированию и рецензированию статей тома, а также широкому освещению проекта в средствах массовой информации.

Отметим, в первых двух томах книги «Солдаты Победы» собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района, в девятом опубликованы материалы об уроженцах и жителях Пскова – участниках Великой Отечественной войны.