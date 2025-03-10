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Экономика

Спрос на кадры в Псковской области в феврале вырос почти на 100%

Спрос на кадры в Псковской области в феврале этого года вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование активности работодателей подготовили аналитики «Авито Работы», сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Предложения для соискателей по заработной плате составили 58 658 рублей в месяц. По данным аналитиков, средние зарплатные предложения для строителей увеличились на 81%, для слесарей – на 37%, а для автомехаников – на 33%.

Больше всех в Псковской области спросом пользуются бригадиры. Число вакансий для них увеличилось на 200%. У банковских работников немногим меньше – на 194%. Кроме прочего, на 185% выросло количество вакансий для наладчиков.

Отметим, что наибольшее количество откликов псковичи оставляют на вакансии операторов станков (+181%) и водителей пассажирского транспорта (+122%).

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