Бешеная енотовидная собака устроила смертельную драку с домашними животными в Себежском районе

10:33, 13 марта 2025, ПАИ

Карантин по бешенству ввели в Себежском районе, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

В деревне Ханево Себежского района дикая енотовидная собака подралась с домашними собаками, после чего погибла. По результатам исследований отобранных у дикого животного проб было установлено бешенство.

Указом губернатора Псковской области на территории подворья и прилегающей территории введен карантин по бешенству.

В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Всего в Псковской области действуют два активных очага по бешенству. Первый случай бешенства был зафиксирован в Пустошкинском районе.