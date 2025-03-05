Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области

Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области. Фото: ПАИ

В Пустошке домашний кот после прогулки стал вести себя агрессивно, кидался на хозяйку и домашних животных. При этом кот не был привит против бешенства. Животное изолировали в отдельное помещение для наблюдения, по истечении времени кот умер.

Специалисты госветслужбы отобрали пробу на бешенство, а в облветлаборатории установили бешенство.

Указом губернатора Псковской области на территории личного подворья и прилегающей территории введен карантин по бешенству.

Сейчас государственная ветеринарная служба Псковской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

В комитете также отметили, что это первый случай выявления бешенства в 2025 году. В 2024 году выявлено 12 случаев заражения животных бешенством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Медики из Санкт-Петербурга дадут рекомендации по системе здравоохранения Псковской области
05 марта 2025

Смертность в России достигла минимума — министр здравоохранения РФ

05 марта 2025

Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Островский район
05 марта 2025

Профессиональный рост и устойчивое развитие профсоюзного движения отметили в Псковском облсовпрофе
05 марта 2025

Алексей Форш: Идей у жителей округа №3 Пскова много
05 марта 2025

Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области
05 марта 2025

Специалисты вынесли вердикт по повреждениям строящегося дома на улице Никольской
05 марта 2025

Псковская настольная игра «Выходные с Пушкиным» борется за победу в конкурсе «Родная игрушка»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...