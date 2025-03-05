Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области

13:55, 05 марта 2025, ПАИ

Первый случай бешенства в этом году выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

В Пустошке домашний кот после прогулки стал вести себя агрессивно, кидался на хозяйку и домашних животных. При этом кот не был привит против бешенства. Животное изолировали в отдельное помещение для наблюдения, по истечении времени кот умер.

Специалисты госветслужбы отобрали пробу на бешенство, а в облветлаборатории установили бешенство.

Указом губернатора Псковской области на территории личного подворья и прилегающей территории введен карантин по бешенству.

Сейчас государственная ветеринарная служба Псковской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

В комитете также отметили, что это первый случай выявления бешенства в 2025 году. В 2024 году выявлено 12 случаев заражения животных бешенством.