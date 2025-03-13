Андрей Михайлов: Муниципальная реформа позволяет избавиться от лишней бюрократии

14:36, 13 марта 2025, ПАИ

Муниципальная реформа позволит избавиться от лишних неэффективных звеньев в системе управления, заявил депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Население деревень, волостей уменьшается, и порой собрать рабочую команду волостных депутатов очень сложно – сильные люди, как правило, заняты в фермерстве или еще где-то. Плодить административный ресурс, содержать администрацию волости – в этом нет смысла, экономического в том числе», – отметил Андрей Михайлов.

Когда все полномочия будут в одних руках, а исполнители останутся на местах в лице руководителей территориальных отделов, они будут также исполнять свой функционал, только уже в другом наименовании и должности, пояснил депутат.

При этом все решения, которые касаются обращений жителей, будут обрабатываться быстрее. «Единовластие сработает здесь как никогда. Больше не будет этой многоступенчатости – глава волости, потом глава района, глава администрации района. Теперь это все будет замыкаться на один исполнительный орган, который, по сути, эти вопросы и решал. Но при этом муниципальная реформа поможет сэкономить время и ресурсы», – заключил Андрей Михайлов.

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