О профилактике и лечении гепатита С поговорили в программе «Анамнез». Главное
Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 14 марта стал и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов. В студии поговорили о профилактике гепатита С.
Главное:
Гепатит С – «ласковый убийца». У него длительный бессимптомный инкубационный период, а симптомы появляются в запущенной стадии с фиброзом и циррозом печени.
Передаётся через кровь: инъекции, в том числе косметические, тату, пирсинг, половой незащищенный контакт.
В прошлом году о своем диагнозе «хронический гепатит С» узнали больше тысячи псковичей.
Гепатит С полностью вылечивается современными антивирусными препаратами.
Длительность лечения этого заболевания - от 8 недель. 99% и выше составляет вылечиваемость этого заболевания.
Лечение сопровождается приемом препаратов, соблюдением диеты и личной гигиены. Медикаменты пациенты получают бесплатно.
Не заразиться гепатитом С поможет ответственное отношение к своему здоровью. Прививок от этой болезни нет.
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