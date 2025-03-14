О профилактике и лечении гепатита С поговорили в программе ​«Анамнез». Главное

16:09, 14 марта 2025, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 14 марта стал и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов. В студии поговорили о профилактике гепатита С.

Главное:

Гепатит С – «ласковый убийца». У него длительный бессимптомный инкубационный период, а симптомы появляются в запущенной стадии с фиброзом и циррозом печени.

Передаётся через кровь: инъекции, в том числе косметические, тату, пирсинг, половой незащищенный контакт.

В прошлом году о своем диагнозе «хронический гепатит С» узнали больше тысячи псковичей.

Гепатит С полностью вылечивается современными антивирусными препаратами.

Длительность лечения этого заболевания - от 8 недель. 99% и выше составляет вылечиваемость этого заболевания.

Лечение сопровождается приемом препаратов, соблюдением диеты и личной гигиены. Медикаменты пациенты получают бесплатно.

Не заразиться гепатитом С поможет ответственное отношение к своему здоровью. Прививок от этой болезни нет.