Как не заразиться гепатитом С, рассказал псковский инфекционист
Как не заразиться гепатитом С, рассказал и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Медик порекомендовал ответственно подходить к здоровью, регулярно проходить диспансеризацию, заниматься защищённым сексом с непроверенными партнёрами, выполнять инъекционные косметические процедуры только в специализированных медицинских учреждениях, не принимать наркотики.
«Ну, и здоровый образ жизни пока никому не вредил», - добавил Александр Антонов.
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