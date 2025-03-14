Как не заразиться гепатитом С, рассказал псковский инфекционист

15:45, 14 марта 2025, ПАИ

Как не заразиться гепатитом С, рассказал и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Медик порекомендовал ответственно подходить к здоровью, регулярно проходить диспансеризацию, заниматься защищённым сексом с непроверенными партнёрами, выполнять инъекционные косметические процедуры только в специализированных медицинских учреждениях, не принимать наркотики.

«Ну, и здоровый образ жизни пока никому не вредил», - добавил Александр Антонов.