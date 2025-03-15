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Происшествия

Псковичка хотела заработать в Интернете, но перевела миллион мошенникам

Жительница Пскова доверилась мошенникам и лишилась почти миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неработающей псковичке позвонили незнакомцы и пообещали организовать хороший заработок на одной из интернет-платформ. Однако женщина перевела мошенникам около миллиона рублей.

Псковичка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.

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