Псковичка хотела заработать в Интернете, но перевела миллион мошенникам

14:22, 15 марта 2025, ПАИ

Жительница Пскова доверилась мошенникам и лишилась почти миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неработающей псковичке позвонили незнакомцы и пообещали организовать хороший заработок на одной из интернет-платформ. Однако женщина перевела мошенникам около миллиона рублей.

Псковичка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.