Псковичка хотела заработать в Интернете, но перевела миллион мошенникам
Жительница Пскова доверилась мошенникам и лишилась почти миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, неработающей псковичке позвонили незнакомцы и пообещали организовать хороший заработок на одной из интернет-платформ. Однако женщина перевела мошенникам около миллиона рублей.
Псковичка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.
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