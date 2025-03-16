Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Стругокрасненском округе
Автомобили Škoda Fabia и Audi Q7 столкнулись у деревни Маяково Стругокрасненского муниципального округа. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, в результате аварии погибла водитель Škoda Fabia – молодая девушка. Ее личность устанавливается.
На месте происшествия работают экстренные службы: пожарное подразделение, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.
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