Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Стругокрасненском округе

13:25, 16 марта 2025, ПАИ

Автомобили Škoda Fabia и Audi Q7 столкнулись у деревни Маяково Стругокрасненского муниципального округа. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, в результате аварии погибла водитель Škoda Fabia – молодая девушка. Ее личность устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы: пожарное подразделение, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.