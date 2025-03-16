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Происшествия

Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Стругокрасненском округе

Автомобили Škoda Fabia и Audi Q7 столкнулись у деревни Маяково Стругокрасненского муниципального округа. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Струкокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительной информации, в результате аварии погибла водитель Škoda Fabia – молодая девушка. Ее личность устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы: пожарное подразделение, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

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