Более 150 человек посетили «Арт-день» в Историко-краеведческой библиотеке Пскова

20:13, 17 марта 2025, ПАИ

Воскресный «Арт-день» в библиотеке имени И. И. Василёва продемонстрировал псковичам выставочные возможности обновлённых пространств бывшего кинотеатра «Октябрь». Одним из событий дня стало открытие постоянной экспозиции «Хранители псковской культуры» из портретов, подаренных Историко-краеведческой библиотеке Пскова художником Александром Александровым, сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Теперь 11 портретов псковских подвижников и картина под названием «Набат», посвящённая псковскому вечевому колоколу, заняли достойное место в библиотечном пространстве. На открытии этой экспозиции присутствовал сам автор, художник Александр Александров, а также родственники людей, которым он посвятил свои работы, в том числе вдова краеведа Михаила Медникова Татьяна и сын краеведа Натана Левина Лев.

Экскурсию, посвящённую портретам хранителей псковской культуры, провела для собравшихся искусствовед Ольга Кошелькова, которая не только рассказала о том, чем замечательны все эти люди, но и профессионально оценила мастерство художника.

О творчестве Александра Александрова на открытии экспозиции «Хранители псковской культуры» также высказался ещё один прославленный псковский художник – Петерис Скайтскалнс. На верхнем этаже библиотеке открылась выставка акварелей Елены Ходовой, посвящённая храмам Пскова, которые включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена рассказала собравшимся, что она филолог по образованию, но с детства увлекается живописью, поскольку выросла в семье художника.

Автор выставки также провела для читателей Василёвки виртуальную викторину: по QR-коду они зашли на созданную ею в «Яндексе» страничку и отвечали на вопросы о псковских храмах. Например, они должны были ответить, какие из представленных на выставке в Василёвке псковских храмов не входят в Список Всемирного наследия, ведь в библиотеке вывешено не 10, а 12 акварелей Елены Ходовой. Всем, кто отвечал правильно, Елена Ходова подарила открытки с репродукциями своих работ.

Также в библиотеке открылась выставка работ преподавателей детской школы искусств города Пскова «Псковский край», которую представил лично директор этой школы Константин Васильев. О работах и их авторах собравшимся рассказала преподаватель школы искусств Наталья Яблочкина.

Всего во время воскресного «Арт-дня» в историко-краеведческой библиотеке на выставках побывало более 150 посетителей.

Напомним, залы библиотеки на площади Победы в Пскове открыли 20 февраля. Обновлённое пространство первыми посетили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.