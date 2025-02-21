Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» – масштабный проект, который с успехом удалось реализовать региону, заявила ПАИ член Общественной палаты РФ, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова, комментируя открытие историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в обновлённом пространстве в центре Пскова.
Многофункциональный культурный и информационный центр, расположенный в историческом центре Пскова, несомненно, станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города, уверена она.
«Библиотека имени И. И. Василёва обладает уникальной книжной коллекцией, с которой я лично знакома со школьных лет, и точкой притяжения краеведческого сообщества Пскова. Теперь это наследие стало более доступно и очень привлекательно с внешней точки зрения для молодёжи», – отметила Наталья Исакова.
В рамках реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове провели археологическое изучение богатейшего культурного слоя, напомнила специалист. «Находки и открытия, которые были сделаны на этой территории, – это предмет новых исторических исследований», – заметила она.
В обновлённом здании также разместится Туристско-информационный центр Псковской области. «С точки зрения туриста – очень удобно расположение информационного центра рядом с главной достопримечательностью, с которой обычно начинается знакомство с Псковом», – отметила Наталья Исакова.
Обновлённое пространство в центре Пскова можно рассматривать как входную группу для гостей Пскова. Для многих туристов именно здесь будет проходить первое знакомство с Псковской областью, здесь они смогут выбрать маршруты для своих дальнейших путешествий, заключила член Общественной палаты РФ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Напомним, библиотеку имени И. И. Василёва открыли в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в четверг, 20 февраля. Обновлённое пространство первыми посетили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.
В библиотеке создано многое: выставочные пространства, панорамное кафе, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы.
Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан назвал открывшуюся библиотеку «фантастическим местом». Фоторепортаж ПАИ с открытия можно посмотреть здесь.
Отметим, библиотека основана в 1946 году. Она изначально располагалась в Пскове на улице Советской, 25 в кв. 6, а затем в помещении на первом этаже многоквартирного дома № 19а на Октябрьском проспекте. К 50-летию со дня основания учреждению присвоили имя в честь краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Ивановича Василёва.
После обращения жителя Пскова к президенту России Владимиру Путину было принято решение о расширении площадей библиотеки и о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.
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