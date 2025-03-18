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Происшествия

Жительницу Пыталовского района наказали за отправленный в соцсети подарок с оскорблениями

Жительница Пыталовского района отправила подарок в соцсети «ВКонтакте» с оскорбительной подписью и получила штраф. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина отправила знакомой электронный подарок в соцсети «ВКонтакте», подписав его ненормативной лексикой с оскорблениями. Её обвиняли в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Она признала вину в совершении правонарушения.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере трёх тысяч рублей.

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