Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пожилая гдовичка фиктивно зарегистрировала трёх граждан Азербайджана

Жительница Гдовского района фиктивно зарегистрировала трёх граждан Азербайджана, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В феврале 2025 года 60-летняя пенсионерка фиктивно поставила на миграционный учёт трёх граждан Азербайджана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.

Согласно УК РФ, за фиктивную регистрацию иностранцев грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет с возможным ограничением на занятие определённых должностей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета
18 марта 2025

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погибло два человека
18 марта 2025

Два человека сгорели во время пожара в одном из домов в Печорах
17 марта 2025

Три человека погибло и девять пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
17 марта 2025

Водитель мотоцикла из Локнянского района отправится в тюрьму за гибель пассажира
17 марта 2025

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные
16 марта 2025

Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
16 марта 2025

20-летнего парня разыскивают в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...