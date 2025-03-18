Пожилая гдовичка фиктивно зарегистрировала трёх граждан Азербайджана

12:48, 18 марта 2025, ПАИ

Жительница Гдовского района фиктивно зарегистрировала трёх граждан Азербайджана, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В феврале 2025 года 60-летняя пенсионерка фиктивно поставила на миграционный учёт трёх граждан Азербайджана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.

Согласно УК РФ, за фиктивную регистрацию иностранцев грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет с возможным ограничением на занятие определённых должностей.