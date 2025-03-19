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Экономика

В бюджет Псковской области от ОЖД поступило более 139 млн рублей налогов за два месяца

139,1 млн рублей налогов перечислила Октябрьская железная дорога в бюджет Псковской области за два первых месяца 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе ОЖД.

Фото: ПАИ

Всего за январь - февраль организация направила в бюджеты семи регионов 3,1 млрд рублей налоговых отчислений.

Самую большую сумму перечислили в бюджет Ленинградской области (один миллиард рублей). Далее следуют Санкт-Петербург (777 млн рублей), Карелия (394 млн рублей), Мурманская область (249 млн рублей), Тверская область (318 млн рублей), Псковская область (139,1 млн рублей) и Новгородская область (197 млн рублей).

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