В бюджет Псковской области от ОЖД поступило более 139 млн рублей налогов за два месяца

15:32, 19 марта 2025, ПАИ

139,1 млн рублей налогов перечислила Октябрьская железная дорога в бюджет Псковской области за два первых месяца 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе ОЖД.

Всего за январь - февраль организация направила в бюджеты семи регионов 3,1 млрд рублей налоговых отчислений.

Самую большую сумму перечислили в бюджет Ленинградской области (один миллиард рублей). Далее следуют Санкт-Петербург (777 млн рублей), Карелия (394 млн рублей), Мурманская область (249 млн рублей), Тверская область (318 млн рублей), Псковская область (139,1 млн рублей) и Новгородская область (197 млн рублей).