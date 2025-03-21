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Общество

О факторах, которые влияют на состояние зубов, рассказала стоматолог в программе «Анамнез». Главное

Гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 марта, стала заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева. Поговорили о здоровье полости рта.

Главное:

- От здоровья зубов зависит здоровье всего организма.

- Здоровые зубы – это генетика, профилактика и гигиена.

- Правильный набор для чистки зубов: зубные щетка и паста, нить, ирригатор или ёршик по индивидуальному выбору.

- Щётку и пасту должен подобрать врач.

- Зубы надо чистить 2-3 минуты дважды в день. Чистка языка обязательна.

- Раз в полгода-год нужна профессиональная чистка зубов.

- Утром зубы можно чистить и до завтрака, и после, но между этими процессами должно пройти по полчаса.

- Цвет зуба определяет дентин, он у всех разный, в зависимости от генетики и питания.

- Зубы не любят сахар, выпечку, газировку, алкоголь, кофе, фруктовые кислоты.

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