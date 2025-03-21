Как подобрать зубную щётку, объяснила стоматолог псковичам

16:32, 21 марта 2025, ПАИ

Как подобрать зубную щётку, объяснила заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У ультразвуковой и роторно-вращательной щёток есть противопоказания. Они могут повреждать зубы, слизистую и дёсны. У мануальной щётки противопоказаний нет. Кроме того, в основном всем подходит щётка средней жёсткости, но есть и исключения. Щётку всё-таки необходимо подбирать у врача, то же касается зубной пасты. Её также должен порекомендовать специалист», – подчеркнула Ирина Тимофеева.

Специалист отметила, что зубная паста в магазинах может потерять свои свойства из-за того, что во время выгрузки тубы провели на морозе или жаре слишком долго.

Ирина Тимофеева также посоветовала мыть щётку с мылом после каждой чистки зубов и менять её раз в два-три месяца. «Чистить зубы можно и до завтрака, и после. Только от чистки до приёма пищи должно пройти полчаса и от приёма пищи до чистки – ещё полчаса. Чистить зубы нужно в течение двух-трёх минут», – уточнила специалист.