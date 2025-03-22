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Происшествия

Следственный комитет назвал виновных в организации теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства» с целью дестабилизации обстановки в России. Об этом пишут «РИА. Новости» со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». В настоящее время они знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд. Несколько других фигурантов объявлены в розыск.

Теракт произошёл 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концертного зала, после чего подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 145 человек.

Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин заявил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для пересечения границы.

В рамках расследования в Москве было арестовано 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлёкшего смерть, в составе организованной группы. Позднее к обвинениям добавились участие в террористической организации, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия.

Кроме того, из Дагестана в Москву этапировали пятерых фигурантов дела – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении террористов, а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются терроризм, участие в террористической организации, приготовление к теракту, незаконный оборот оружия и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

В начале ноября стало известно о задержании ещё двух фигурантов, подозреваемых в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие считает, что они передали оружие террористам. Двое их сообщников скрываются и объявлены в розыск.

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