Ученики новоржевской школы встретились с воином-афганцем
Ученики Вехнянской начальной школы встретились с участником Афганской войны отцом Викентием. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».
Встреча с отцом Викентием проходит уже не в первый раз. Мероприятия приурочены к Году защитника Отечества. Школьники узнали о событиях тех лет, о том, каким был сухпаёк, и послушали наставления священника.
Ранее сообщалось, что афганцы из Пскова поделились воспоминаниями о службе. Прочесть их можно по ссылке.
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