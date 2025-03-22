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Общество

Ученики новоржевской школы встретились с воином-афганцем

Ученики Вехнянской начальной школы встретились с участником Афганской войны отцом Викентием. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Встреча с героем. Фото: газета «Земля Новоржевская»

Встреча с отцом Викентием проходит уже не в первый раз. Мероприятия приурочены к Году защитника Отечества. Школьники узнали о событиях тех лет, о том, каким был сухпаёк, и послушали наставления священника.

Ранее сообщалось, что афганцы из Пскова поделились воспоминаниями о службе. Прочесть их можно по ссылке.

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