Ученики новоржевской школы встретились с воином-афганцем

23:22, 22 марта 2025, ПАИ

Ученики Вехнянской начальной школы встретились с участником Афганской войны отцом Викентием. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Встреча с отцом Викентием проходит уже не в первый раз. Мероприятия приурочены к Году защитника Отечества. Школьники узнали о событиях тех лет, о том, каким был сухпаёк, и послушали наставления священника.

Ранее сообщалось, что афганцы из Пскова поделились воспоминаниями о службе. Прочесть их можно по ссылке.