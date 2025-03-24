Поставки вин из ЕС в Россию сократились вдвое

11:07, 24 марта 2025, ПАИ

Поставки вин из Евросоюза в Россию уменьшились вдвое в январе 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По сравнению с январём 2024 года импорт вин из европейских стран снизился с 13,33 до 6,5 тысячи тонн. При этом стоимость алкогольного напитка, ввезённого в Россию, также уменьшилась почти на 40 %. Годом ранее стоимость составляла 41,2 миллиона евро, сейчас же она равна 25,3 миллиона евро.

Снижение поставок заметнее всего на прилавках с итальянскими винами, их ввоз уменьшился почти в три раза до 2,3 тысячи тонн. Импорт из Германии уменьшился более чем вдвое – до 543 тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками из Испании – они сократились до 438 тонн.

Однако объёмы вина из Франции за год, наоборот, увеличились более чем на 40 %. На российский рынок по итогам января завезли 119 тонн алкогольного напитка из этой страны.