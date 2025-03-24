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Экономика

Кредитование бизнеса в Псковской области растёт умеренными темпами – Банк России

Годовой прирост кредитного портфеля предприятий Псковской области в начале февраля текущего года достиг 6,7 % после 6,4 % в январе, сообщили ПАИ в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

Фото: ПАИ

Общий размер задолженности достиг 73,6 миллиарда рублей, а наибольший рост долгов показали предприятия пищевой промышленности – в начале февраля 2025 года их кредитный портфель вырос в 2,2 раза, до 7,6 миллиарда рублей.

Основная причина высоких показателей – рост инвестиционной активности региональных предприятий. В прошлом году в Псковской области, по словам начальника экономического отдела регионального отделения Северо-Западного ГУ Банка России Ольги Чемелевой, открывались новые производства, а также проводилась модернизация оборудования: «Это привело к росту выпуска готовой продукции в прошлом году на 19,2 % по сравнению с 2023 годом».

Также в начале февраля этого года более половины корпоративного кредитного портфеля Псковской области пришлось на сельскохозяйственные предприятия, уточнили в пресс-службе. Так, за год он снизился до 37,5 миллиарда рублей, на 2,2 % – такая динамика, по мнению экспертов Банка России, может быть связана с окончанием региональных крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

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