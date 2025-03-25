«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств

09:00, 25 марта 2025, ПАИ

Житель Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В 2024 году в лесах Псковского района пскович искал предметы времён Великой Отечественной войны. В результате таких вылазок ему удалось обнаружить взрывное устройство и взрывчатые вещества, которые затем он незаконно хранил в своей квартире и подвале многоквартирного жилого дома в Пскове.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Расследование уголовного дела продолжается.