«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств
Житель Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В 2024 году в лесах Псковского района пскович искал предметы времён Великой Отечественной войны. В результате таких вылазок ему удалось обнаружить взрывное устройство и взрывчатые вещества, которые затем он незаконно хранил в своей квартире и подвале многоквартирного жилого дома в Пскове.
Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Расследование уголовного дела продолжается.
«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств