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Экономика

Доходная часть бюджета Пскова на 2025 год увеличится на 260,4 млн рублей

Вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике городской Думы на заседании, которое прошло во вторник, 25 марта, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: ПГД

Как пояснили представители администрации Пскова, доходная часть бюджета города на 2025 год увеличится на 260,4 млн рублей, в том числе по группе «Безвозмездные поступления» – на 260,2 млн рублей.

Также участники заседания ознакомились с информацией по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.

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