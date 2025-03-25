Нужно ли отпрашиваться с работы на время обучения по программе «Герои земли Псковской», рассказали заявителям

13:44, 25 марта 2025, ПАИ

Обучение по региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО составит 504 академических часа. В курс обучения войдут как модули с очными занятиями, так и задания для самостоятельного изучения. Об этом на встрече с потенциальными участниками программы рассказали члены общественного совета «Героев земли Псковской».

Обучение будут проводить преподаватели из московских и санкт-петербургских вузов на базе регионального филиала Президентской академии РАНХиГС. При этом для прохождения очных модулей обучения организаторы программы при необходимости индивидуально будут договариваться с работодателями участников «Герое земли Псковской».

Выпускники программы «Герои земли Псковской» получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.