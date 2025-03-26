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Экономика

26 млн рублей штрафов взыскали псковские антимонопольщики в 2024 году

26 млн рублей штрафов взыскали псковские антимонопольщики в 2024 году. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь.

Общая сумма назначенных антимонопольным органом административных штрафов по итогам прошлого года составила более 32 млн рублей.

Михаил Ведерников и Ирина Белоконь. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ирина Белоконь также доложила, что по итогам прошлого года поступило около тысячи обращений. В результате выявлено 470 нарушений на различных товарных рынках. Кроме того, специалисты ведомства провели больше 40 внеплановых проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях.

Михаил Ведерников подчеркнул, что региональное управление ФАС «эффективно решает вопросы рыночного регулирования и обеспечивает условия для честной конкуренции».

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