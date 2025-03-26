26 млн рублей штрафов взыскали псковские антимонопольщики в 2024 году

16:10, 26 марта 2025, ПАИ

26 млн рублей штрафов взыскали псковские антимонопольщики в 2024 году. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь.

Общая сумма назначенных антимонопольным органом административных штрафов по итогам прошлого года составила более 32 млн рублей.

Ирина Белоконь также доложила, что по итогам прошлого года поступило около тысячи обращений. В результате выявлено 470 нарушений на различных товарных рынках. Кроме того, специалисты ведомства провели больше 40 внеплановых проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях.

Михаил Ведерников подчеркнул, что региональное управление ФАС «эффективно решает вопросы рыночного регулирования и обеспечивает условия для честной конкуренции».